L’angolo di Petrax

La storia dei cittadini si fonde con la storia del paese di Lapedona e diventa il libro graditissimo dai lapedonesi stessi dal titolo "Raccontarcièlieto". L’opera è stata presentata nei giorni scorsi presso la chiesa dei santi Nicolò e Martino a Lapedona dove si è registrata una grande partecipazione di pubblico. Il libro racconta circa quindici storie di lapedonesi (da cui lo scorso anno era nata la stessa idea della redazione dell’opera) poi rientrato in un progetto sostenuto dal Comune. Pienamente soddisfatti del coinvolgimento dei cittadini, gli amministratori comunali ringraziano Carla Maggiorana, coordinatrice del gruppo di lavoro, Cinzia Lupacchini, Lorenzo Rosati, Maria Grazia Lazzaro, Luciana Pazzaglia e Mirco Balducci per il loro grande impegno. Allo stesso tempo, l’Amministrazione ringrazia l’editore Claudio Ciabochi ed i lapedonesi ed ex lapedonesi che si sono resi disponibili a raccontare e pubblicare le proprie storie. A rendere emozionante la serata di presentazione, sono state le voci narranti, unitamente all’esibizione di ragazzi e bambini del corso di canto corale, diretti da Rosalia Santarelli. La serata si è conclusa con la degustazione di biscotti e vino cotto offerta dalla Pro loco. "Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata – dicono dal Comune – e al pubblico presente".

Paola Pieragostini