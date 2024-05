Lasciano due bimbe dentro il bus. Autista e assistente denunciati

Ha dell’incredibile quanto avvenuto il 14 settembre del 2023, in una qualsiasi mattina del periodo scolastico. Notoriamente ci sono bambini che per andare nella scuola che frequentano vengono affidati agli scuolabus che li prelevano dai genitori e li portano a scuola dove ad accoglierli ci sono gli insegnanti. Tutto normale e in sicurezza, verrebbe da dire. Ma quella mattina non è andata così. Tutto è cominciato come sempre: dal deposito della ditta incaricata del trasporto degli alunni è partito uno scuolabus; a bordo l’autista e un’assistente. Fra le 8,20 e le 8,25 hanno prelevato due bambine, entrambe di 4 anni, per accompagnarle nella scuola d’infanzia che frequentano. Una volta a destinazione i bambini che erano a bordo sono stati fatti scendere affidandoli alla scuola. L’autista è quindi ripartito per dirigersi verso il deposito e alle 9,05 ha parcheggiato lo scuolabus in attesa di ripetere l’operazione all’orario di uscita da scuola per riaccompagnare tutti nelle rispettive case.

Intorno alle 9,20, però, qualcuno nel deposito ha sentito dei lamenti provenire dal pulmino, le cui portiere chiaramente erano state chiuse. Si è avvicinato al mezzo di trasporto scolastico, è salito a bordo e qui la sorpresa (amara): c’erano ancora le due bambine. Né l’autista, né l’assistente si erano accorti che le due piccole invece che scendere dal bus e entrare a scuola, erano rimaste all’interno del mezzo di trasporto. Evidentemente il controllo non era stato così accurato in quella fase e inevitabile è scattata la denuncia per l’autista dell’autobus e per l’assistente. La Procura accusa entrambi di abbandono di minore e nei giorni scorsi ha notificato ai loro legali l’avviso di chiusura delle indagini.

p. erc.