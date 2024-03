Lezioni e partite di scacchi ogni martedì. L’iniziativa dell’Acli ’Metti in moto la mente’

L’Unione sportiva Acli Marche sta coinvolgendo la bellezza di circa 200 persone nelle attività di yoga, ginnastica e scacchi nella città di Grottammare. Ogni martedì dalle 18 alle 20,30 nei locali del centro sociale Ischia I si svolgono lezioni e partite libere di scacchi aperte a persone di ogni età. Un’iniziativa che rientra nel progetto ’Metti in moto la mente’. Ogni martedì e giovedì, dalle 8,30 alle 9,30, presso l’impianto al chiuso della Pista di pattinaggio Angels Skating, in via Salvo d’Acquisto si svolge invece ’Equilibrio e movimento per la salute’. Si tratta di un corso gratuito di ginnastica a corpo libero e posturale che nel periodo estivo e autunnale viene svolto presso il parco del I Maggio sempre a Grottammare. Ogni giovedì alle 19, si tiene, invece, un corso di yoga olistico sempre presso i locali del centro sociale Ischia. Ogni lezione, tenuta dall’insegnante Eugenia Brega, ha la durata di un’ora. Per info3442229927.