L’Oasi di Asterix rilancia. Un nuovo anno di iniziative:: "Bambini ancora protagonisti"

Il progetto Oasi di Asterix conferma il suo impegno per il territorio ampliando l’offerta. Giunta al suo 22esimo anno di attività, l’ormai nota realtà cittadina ieri mattina nella scuola del Preziosissimo Sangue di Gesù (via Napoli) ha presentato le nuove iniziative previste per il prossimo anno. "Il mondo di Asterix è contento di portare tutte le proprie proposte – sostiene il professor Riccardo Spurio, coordinatore del progetto –. Siamo convinti che queste iniziative potranno dare a tanti bambini la possibilità di fare attività motoria e migliorare il proprio status di salute". Saranno cinque le progettualità proposte. Le attività che vanno avanti da molti anni oggi riescono ad inglobare 76 scuole per un totale di circa 7.800 bambini coinvolti. Qui, grazie al sostegno di varie aziende dell’ascolano, ai piccoli verrà garantito di poter fare attività fisica gratuitamente. Nel periodo estivo inoltre andranno ad aggiungersi i consueti campus organizzati in dieci comuni della provincia. "Tra i momenti previsti – prosegue – ci sono delle attività multidisciplinari, comprese quelle che riguardano l’interazione con i cagnolini, realizzata grazie al supporto della Ciam. A ciò va si affianca il progetto ‘inclusione e disabilità’ che riguarda sia i bambini piccoli che i ragazzi più grandi. In questo caso tutti potranno collaborare con uno staff qualificato per cercare di migliorare l’inclusione e favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro". Quest’anno è prevista la sesta edizione della ‘settimana dello sport’ che vedrà dei tornei con la partecipazione di tutti i comuni che hanno aderito al mondo di Asterix. Infine tornerà l’appuntamento con il ‘corner della salute’. "Due anni fa abbiamo sensibilizzato il territorio sulla prevenzione rivolta al cuore e alle malattie cardiovascolari. Grazie alla collaborazione con i dottori Nardini e Amabili siamo riusciti a diffondere un opuscolo. L’anno scorso invece cn il supporto della Fainplast e di Roberta Faraotti abbiamo permesso alle donne di Arquata e della provincia la possibilità di fare ecografie e mammografie gratuite in collaborazione con lo Iom. Stavolta organizzeremo giornate di primo pronto soccorso".

mas.mar.