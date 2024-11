Luminarie natalizie approvate: ecco dove saranno installate

Luminarie natalizie, il comune approva la dislocazione definitiva di tende, alberi, stelle e fili per la città. In tutto verranno spesi 119mila euro: somma in parte pubblica e in parte privata (le sponsorizzazioni ammonterebbero a circa 38mila euro) stanziata con due differenti delibere. La prima prevede una spesa di 58mila euro per installare 40 stelle con coda in viale Secondo Moretti e nel tratto pedonale di via Montebello, un veliero 3D nel giardino ‘Nuttate de lune’, sei archi triangolari in piazza Cristo Re, un insieme di numeri 3D a formare la scritta ‘2025 in piazza Salvo D’Acquisto, tre stelle 3D a 12 punte in piazza Nardone, un albero di 12 metri in piazza Matteotti e due da 6 metri in piazza Montebello e piazza Sacra Famiglia.

L’altra delibera ratifica una spesa di ulteriori 61mila euro. Risorse che serviranno a posizione una tenda luminosa per proiezioni grafiche e video stilizzati in piazza Giorgini, nonché 60 archetti con stelle e codino alternato a 110 tende ‘ice light’ dal colore caldo in via Mare, via Laureati, via del Cacciatore, via Fratelli Cervi, via Toti, via Turati, via Torino, piazza Kolbe, viale De Gasperi, via Curzi, via Balilla, via San Martino, via Galilei, via Custoza, via Volturno, via Mentana, via XX Settembre, via Laberinto, via Risorgimento, via Gramsci, via Ferri, via Marsala, via D’Annunzio, via Pizzi, via Calatafimi, piazza Garibaldi e via Montebello nord, cioè lungo il tratto non pedonale. In piazza Sacconi ci saranno tre installazioni ad arco ‘palla bucata’ con passaggio e un totem pubblicitario bifacciale. Totem che figurerà anche in piazza D’Acquisto, piazza Matteotti, piazza Cristo Re e piazza Battisti. "L’organizzazione delle luminarie è frutto di un grande lavoro svolto in collaborazione con i commercianti – commenta l’assessore al commercio Laura Camaioni – A loro va il mio più sentito ringraziamento".

