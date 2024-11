Manca la tracciabilità sui prodotti congelati: chiuso un ristorante

Chiuso per precauzione un ristorante di San Benedetto dove sono stati trovati prodotti privi di tracciabilità. Il ristoratore in questione è incappato nell’ambito di un servizio della guardia di finanza impegnata nei controlli agroalimentari disposto a livello regionale e nazionale dal Ministero dell’Agricoltura, particolarmente mirati alla filiera ittica.

L’attività è stata eseguita dal personale delle fiamme gialle e della guardia costiera di Ancona ed ha interessato, globalmente, tre esercizi di ristorazione fra Ancona, Pesaro e San Benedetto dove, durante il controllo sono stati trovati 64 chilogrammi di pesce fresco e congelato privo delle necessarie informazioni di etichettatura e tracciabilità. Un evento che ha quindi portato alla sospensione precauzionale dell’attività di ristorazione ed anche ad alcune sanzioni amministrative per 1500 euro. In totale, nella regione Marche sono stati sequestrati 2 quintali di prodotti ed elevate sanzioni per 6 mila euro, frutto di un’attività sinergica fra guardia di finanza, guardia costiera e Aziende sanitarie territoriali. Il ritiro dal mercato di prodotti non tracciati riducono i rischi per i consumatori e migliorano la qualità e la sicurezza degli alimenti serviti nei ristoranti.

ma.ie.