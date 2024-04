Matricardi ci riprova: "Ancora tanto da fare"

Stretta finale per le candidature nei comuni dove si vota per il rinnovo del governo cittadino. A Montalto Marche il sindaco uscente Daniel Matricardi ha ufficializzato la sua candidatura per il secondo mandato. "È stato un mandato di certo indimenticabile per la straordinarietà e per la difficoltà del contesto storico nel quale abbiamo operato – afferma Matricardi – Ma è stato anche un periodo entusiasmante e travolgente per le imperdibili opportunità che siamo riusciti a cogliere grazie alla sinergia che si è creata tra gli amministratori e gli uffici comunali cui rinnovo il mio ringraziamento per il loro essenziale sostegno. Tanto abbiamo realizzato ma ancora moltissimo dobbiamo concretizzare". Il segretario regionale Tablino Campanelli e il segretario provinciale Lorenzo Vesperini annunciano la presenza della lista ’Noi Moderati’ alle prossime amministrative di Monteprandone e di Cupra. "Siamo pronti a prenderci insieme ai cittadini, un impegno amministrativo a trazione popolare, dove le richieste, le proposte e le decisioni dei comitati di quartiere, saranno atti determinanti da adottare per i comuni".