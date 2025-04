Minacce alla fornaia: "Striscioni vergognosi"

"Quegli striscioni intimidatori e fascisti non sono solo un insulto a lei, ma a tutti coloro che si riconoscono nei principi antifascisti della nostra Costituzione, nata dalla resistenza". Anche la segretaria del partito Democratico Elly Schlein ha manifestato solidarietà a Lorenza Roiati. Una presa di posizione che riguarda i due striscioni comparsi in questo fine settimana ascolano hanno turbato la tranquillità cittadina, già scossa dalle polemiche che hanno caratterizzato il 25 Aprile dopo i controlli all’Assalto ai forni per uno drappo dal contenuto antifascista che hanno suscitato un’ondata di reazioni polemiche. Il primo è stato appeso sabato sera in via Luigi Marini, a due passi dalla Questura, dal contenuto macabro e oggetto di approfondimenti investigativi da parte della Procura di Ascoli. Il secondo è stato esposto sulle ringhiere dei giardini pubblici in viale De Gasperi. "Sono questi gli striscioni pericolosi che vanno segnalati e rimossi e sui quali occorre indagare" ha commentato ieri Lorenza Roiati. "Striscioni vergognosi in cui l’Assalto ai forni è stato oggetto di offese dal sapore nazifascista inneggianti ai forni crematori dei campi di sterminio" ha scritto in un post su Facebook Roiati aggiungendo che "sono questi gli striscioni che offendono la nostra memoria comune e i nostri valori democratici". La titolare dell’Assalto ai forni ha annunciato che oggi sarà ad Ascoli per portarle solidarietà la senatrice Ilaria Cucchi. "Insieme chiederemo un incontro al sindaco della mia città Marco Fioravanti, certe di ricevere da lui il sostegno e la giusta tutela per i fatti gravissimi accaduti. Siamo tutti e tutte antifasciste" ha concluso Lorenza Roiati.

p.erc.