Monta una ringhiera e cade dal balcone. Operaio soccorso per le ferite

Stava montando una ringhiera sul balcone al primo piano di un’abitazione, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto da circa tre metri d’altezza. L’infortunio sul lavoro è accaduto nella tarda mattina di ieri in contrada Boccabianca di Cupra. I colleghi di lavoro della vittima hanno subito soccorso l’uomo, G. P. di 46 anni ed hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivato l’equipaggio della potes di San Benedetto che ha stabilizzato l’operaio a bordo dell’ambulanza e poi l’ha trasportato al pronto soccorso di San Benedetto in codice giallo traumatico. Le condizioni dell’operaio non sono preoccupanti. Poco prima era stata soccorsa una donna cinquantenne in via Pasubio a Porto d’Ascoli. Mentre a piedi attraversava il parcheggio di un’azienda, è stata urtata da un’auto in manovra che l’ha fatta cadere.