Morale a terra, la Samb ora prova a ripartire

Dopo il terzo ko consecutivo, la Samb prova a ripartire. Ripresa degli allenamenti, ieri, al Samba Village. Prima seduta di lavoro con Marco Mancinelli a dirigere la squadra dopo l’esonero di Maurizio Lauro, sollevato per la seconda volta dall’incarico subito dopo la sconfitta con l’Atletico Ascoli. Aria pesante, inevitabilmente, al Samba Village dove non è mancata qualche parola di contestazione da parte dei pochi tifosi presenti. "Vergognatevi". "Via tutti". Nulla, comunque, rispetto ai messaggi circolati sui social in questi giorni. Grande la delusione della piazza davanti ad un campionato perso per scelte sbagliate. Nel mirino, inevitabimente, il consulente della società Massimiliano Fanesi e il ds Stefano De Angelis per il mercato di riparazione di dicembre - non incisivo e che ha visto arrivare calciatori quali Fabbrini e Bontà da tempo fermi e non in condizione e Senigagliesi che pure ha i suoi problemi fisici da gestire - ma anche perchè non hanno saputo cogliere i segnali negativi che arrivavano dal campo già a dicembre, quando ancora si poteva correggere il tiro. Ora alla Samb non resta che cercare di conquistare quel punto che manca per avere la certezza di disputare i playoff e difendere il terzo posto con l’Avezzano solo un punto sotto. A Mancinelli il compito di salvare il salvabile. Risollevare le sorti della squadra - appena due punti nelle ultime 6 giornate per i rossoblù, nessuno ha fatto peggio nel girone F di Serie D - non sarà facile. Battere il Roma City, domenica al Riviera, e rialzare la testa, l’imperativo. Almeno per questa parte finale della stagione con due gare da qui alla fine. Mancinelli fa già i conti con l’infermeria. E’ fuori Sbardella per l’infortunio al collaterale del ginocchio sinistro rimediato la settimana scorsa. Problemi anche per Pietropaolo ad un polpaccio e Pezzola al piede. Le condizioni di entrambi saranno da valutare nelle prossime ore. Ancora influenzato Pagliari, ma dovrebbe rientrare regolarmente oggi. Ieri, seduta di lavoro ridotta pure per Fabbrini e Senigagliesi. In compenso, domenica, tornerà a disposizione Battista che ha scontato il turno di squalifica per essersi fatto espellere durante la gara con il Campobasso. Infine, il giudice sportivo ha fermato per un turno il tecnico Maurizio Lauro (per la quinta ammonizione stagionale), che chiaramente sconterà altrove dopo che la Samb lo ha esonerato per la seconda volta. Devono stare attenti Barberini e Martiniello che sono entrati in diffida.

s. v.