Musei, due mesi in vetrina: "C’è un’offerta più ampia"

’Un bellissimo novembre’ quello ideato dai gestori dei Musei Civici di Ascoli, le Cooperative ‘Integra’ e ‘Il Picchio’, che propongono una serie di incontri improntati alla interazione fra i più vari saperi, avendo sempre l’arte come fil rouge. "Sono tanti gli appuntamenti in arrivo nelle prossime settimane – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che renderanno sempre più ampia l’offerta culturale della città. Attraverso percorsi insoliti, ma rigorosamente di alto profilo, stiamo rendendo i nostri Musei una mèta sempre più apprezzata dai turisti e anche dai cittadini ascolani". Si comincia oggi pomeriggio alle ore 15.30 al Forte Malatesta con l’Open Day dedicato ai docenti delle scuole nel corso del quale i responsabili del Dipartimento Educativo, Stefano Papetti e l’assessore Donatella Ferretti, presenteranno le nuove proposte didattiche dei Musei Civici e del Teatro Ventidio Basso. Sempre oggi al Forte Malatesta alle ore 17, si terrà il nuovo appuntamento dedicato alla mostra ’Realismo Magico. Le creazioni di Luciano Verzola: La moda dei Visconti: abiti e accessori alla corte di Milano’. Si proseguirà giovedì 31 ottobre in Pinacoteca, dove l’oliva tenera ascolana sarà la protagonista di un incontro con il professor Leonardo Seghetti, Andrea Rosati, Elena Semproni e Pieralberto Rosati della ditta Rosati che proporrà la degustazione di un gin aromatizzato con foglie di ulivo.

In occasione della XI° edizione del Grand Tour Cultura, Ascoli Musei proporrà, il 7 e il 28 novembre, I Teatri di Ascoli: da Augusto a Napoleone, con visita al Teatro Romano, alla Sala della Vittoria in Pinacoteca Civica, al Teatro Ventidio Basso e al Filarmonici. Le domeniche del 10, 17 e 24 novembre prenderà il via una nuova formula di intrattenimento con i Tea Talks alle ore 17 in Pinacoteca, assaporando l’infuso Crivelli’s Flavour accompagnato da degustazioni. Il primo appuntamento, il 10 novembre, prevede la presenza di Sua Altezza Reale il Principe Raviddhana Sisowath Manipong che racconterà Le Pratiche divinatore nella corte reale di Cambogia; il 17 novembre sarà la volta della storica dell’arte Daniela Simoni, direttrice della Casa Museo Osvaldo Licini a Montevidon Corrado, il 24 novembre il Maestro Vincenzo Grisostomi Travaglini parlerà di opera lirica in un incontro dal titolo Puccini nel centenario della morte: glorificato e martoriato. Sabato 16 novembre alle ore 17.30 il Forte Malatesta ospiterà il primo evento della rassegna I musei incontrano gli autori in collaborazione con Libreria Rinascita con la presentazione libro ’Bocca di strega’ di Sacha Naspini. Protagoniste dei venerdì della Pinacoteca Civica (il 22 e il 29 alle ore 16) saranno le figure femminili nell’arte, due tour organizzati in collaborazione con U.S. Acli.

Valerio Rosa