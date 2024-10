Nuove luci sul ponte dell’Albula: "È una soluzione temporanea"

Sul ponte dell’Albula del lungomare di San Benedetto, sono comparsi dei riflettori collegati con cavi elettrici volanti. Una novità che ha inevitabilmente suscitato curiosità tra residenti e frequentatori. L’installazione, effettuata ieri, ha subito attirato l’attenzione, soprattutto considerando che le storiche lanterne originali erano state rimosse anni fa per non conformità alle nuove normative, sostituite da plafoniere più adeguate. Plafoniere che ora però sono state sostituite da questi nuovi riflettori appaiono del tutto in contrasto con lo stile delle colonne. A spiegare la situazione è l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, Tonino Capriotti: "È una soluzione provvisoria legata ai lavori in corso. Il cantiere si sta spostando sul versante orientale del ponte e, per effettuare quei lavori, occorre tenere la corrente staccata. Per questo motivo abbiamo dovuto allestire questa soluzione al fine di garantire l’illuminazione con delle attrezzature provvisorie. Alla fine dei lavori tutto sarà ripristinato".