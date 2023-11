Nuovo look per il poligono. Dedicato a Fabio Comini:: "Un grande investimento"

Nuova veste per il poligono di tiro che è stato riconsegnato alla città e intitolato alla memoria del caporal maggiore Fabio Comini, giovane ascolano venuto a mancare nel 2015 all’età di 26 anni durante un’esercitazione. I lavori previsti in più fasi hanno permesso finalmente di portare a termine l’attesa opera di ampliamento e adeguamento. La struttura rinnovata ora potrà agevolare l’addestramento del 235esimo Reggimento Piceno e allo stesso tempo accogliere anche i cittadini. "Abbiamo portato avanti questa opera importante per il Reggimento, per la città e per il poligono stesso – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Un investimento rilevante per poter dare una struttura idonea a favorire l’addestramento dell’esercito, ma utile anche ai civili. Ad aprile del 2023 lo stand dei 100 metri aveva acquisito l’idoneità di tiro per le armi di terza categoria. Per portare avanti un’opera del genere ci vuole determinazione e collaborazione da parte di tutti. Ringrazio il commissario Castelli che iniziò questo intervento quando era sindaco. Così come il comandante del 235esimo reggimento colonnello Marcello Di Mauro col quale abbiamo condiviso tutte le fasi degli interventi previsti". Alla mattinata non potevano mancare la famiglia Comini e il quarto reggimento alpini paracadutisti ‘ranger’ di Verona, rappresentato dal comandante colonnello Igor Panebianco, di cui Fabio faceva parte. "È stato un ragazzo eccezionale – prosegue –, in grado di rappresentare un modello di vita alla base della quale ci sono i veri valori. Abbiamo sempre più bisogno di uomini come Fabio che ci hanno insegnato quanto la patria venga prima di tutto".

L’intervento complessivo è stato portato a termine con 3 lotti. Il primo relativo all’ampliamento e adeguamento del poligono con gli stand di tiro portati da 50 a 100 metri per un costo di 520mila euro. Il secondo intervento da 230mila euro completato e collaudato nel giugno del 2022. La terza fase infine è stata quella riguardante la conclusione avvenuta nel dicembre 2022 con un costo di 85mila euro. "Iniziammo un discorso per mettere in campo delle risorse dirette verso questa possibilità – aggiunge il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli –, oggi in questa bella giornata possiamo dire che abbiamo fatto il nostro dovere. C’è stata una continuità importante nell’amministrazione dei fondi pubblici che ha permesso di riuscire a realizzare un’opera del genere".

Massimiliano Mariotti