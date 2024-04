Nuovo plesso scolastico, procedonoi lavori per la Leopardi

Proseguono a ritmo serrato i lavori di ricostruzione del nuovo plesso scolastico Leopardi, a Castorano. Il primo step è stato rappresentato dai lavori di demolizione della vecchia scuola materna, in via Padre Carlo Orazi, rimasta lesionata dal sisma del 2016. Si è trattato di una fase propedeutica alla realizzazione di una struttura all’avanguardia, capace di ospitare quasi 200 alunni tra infanzia e primaria; un fiore all’occhiello per il piccolo comune piceno. L’opera sarà costituita da un unico edi-ficio monopiano, il progetto prevede tecnologie e materiali di rapida posa e ridotto impat-to ambientale e paesaggistico. In particolare, si prevedono 2 sezioni per la scuola dell’infanzia (ca-pienza di 60 alunni), 5 classi per la scuola primaria (capienza 125 alunni), oltre a tutti i locali necessari allo svolgimento delle attività.