Pace, incontro col Papa

Il Consiglio comunale dei ragazzi di Grottammare ha partecipato venerdì all’udienza di papa Francesco nell’Aula Paolo VI in Vaticano. L’occasione è parte del programma nazionale di educazione civica 2023-2024 "Trasformiamo il futuro. Per la pace con la cura" promosso dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace. La delegazione composta da 35 studenti è stata guidata dal sindaco Alessandro Rocchi, che nelle settimane scorse si era fatto portavoce presso l’istituto scolastico cittadino del messaggio di coinvolgere i più giovani nella formazione di una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace. Con loro, la dirigente scolastica Luigina Silvestri insieme con alcuni docenti del Leopardi e una rappresentanza di amministratori e dipendenti comunali. "Coinvolgere il Consiglio comunale dei Ragazzi in questa esperienza unica era la naturale prosecuzione di un percorso educativo in cui a Grottammare crediamo da tempo per favorire la crescita dei cittadini del futuro – dichiara il primo cittadino -, nello spirito di formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace e non violenza". All’incontro con Papa Francesco erano presenti circa 6000 persone, di cui 137 scuole di 94 città e 18 regioni.