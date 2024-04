Pagliare, i lavori sono terminati

I lavori di manutenzione straordinaria previsti sul piazzale Conad di Pagliare del Tronto sono terminati. Per la sistemazione del piazzale sono stati investiti 100mila euro. E’ stato rifatto tutto l’asfalto e inoltre sono state realizzate nuove aiuole. Un intervento molto atteso dalla cittadinanza, in quanto sul piazzale si affacciano diverse attività commerciali e il manto ormai era ridotto ad un colabrodo, creando non pochi disagi a tutti. Domenica prossima, 28 aprile, il piazzale Conad come viene chiamato da tutti da anni, esce dall’anonimato, si terrà l’inaugurazione della nuova piazza che verrà intitolata a Nilde Iotti. La Iotti è stata una politica e partigiana italiana, inoltre la prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire la terza carica dello Stato: ossia la presidenza della Camera dei deputati. La cerimonia si terrà alle 10 di domenica prossima, tutta la cittadinanza è invitata ad intervenire.