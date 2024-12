Palladini: "Ora guai a sbagliare sul mercato". Amarezza Bolzan: "Abbiamo faticato a reagire"

"Non era semplice battere una Fermana con valori importanti ma la Samb c’è riuscita giocando una gara ad alta intensità". E’ soddisfatto Ottavio Palladini per il quinto successo di fila ma soprattutto per la prestazione dei suoi ragazzi. "Altre volte – aggiunge – non eravamo riusciti a chiudere la partita ma oggi abbiamo pigiato sull’acceleratore sin dall’inizio, conquistando questo nuovo importante successo contro una Fermana che paga il fatto di essere partita in ritardo ma che possiede valori importanti. La Samb è stata concentrata per tutti i novanta minuti ed è stato bravo Orsini ad avere intercettato una conclusione di Romizi che poteva riaprire la partita. Lo spirito e l’atteggiamento messo in campo è stato quello giusto. La nostra forza è il gruppo e lasciare fuori dei giocatori importanti non è semplice. Ora dobbiamo continuare a tenere dritto il timone verso il nostro obiettivo".

Sul mercato Palladini è esplicito. "Stiamo ragionando su cosa fare. In questo momento – dice Palladini – non dobbiamo sbagliare nelle scelte. Chi arriva deve sapere che entra a fare parte di un gruppo forte e che può giocare ma anche andare in panchina. Non dobbiamo prendere qualcuno tanto per farlo ma solo per alzare il livello di questa Samb. Attaccante o 2006 che sia". Seconda doppietta in campionato per Umberto Eusepi dopo quella messa a segno contro L’Aquila lo scorso 29 settembre. "E’ stato fondamentale – commenta il capitano rossoblù – mettere a segno l’uno-due per poi così fare incanalare la partita sui binari giusti. Abbiamo dato un’impronta diversa dalla gara di Termoli con un ottimo approccio alla partita. Ho lasciato il compito di calciare il secondo rigore a Battista che meritava di fare gol. Mi dispiace che non ci sia riuscito. Si è creato un gruppo forte che sa il fatto suo, grazie alla società e al mister. Ora dobbiamo continuare su questa strada".

"Nei primi minuti di gioco – è il tecnico canario Ruben Dario Bolzan che parla – con il giusto atteggiamento tattico volevamo prendere fiducia e tenere alta l’autostima. Molti dei miei ragazzi per la prima volta scendevano in campo in un’atmosfera del genere ed il primo gol della Samb ci ha messo in ginocchio. Abbiamo fatto fatica a reagire ed è uscita fuori questa prestazione poco convincente. Abbiamo provato a tenere fino al ventesimo non rinunciando a giocare ma non ci siamo riusciti. Il mercato? La Fermana è da rinforzare in alcuni ruoli con la società che sta lavorando in tal senso".

b.mar.