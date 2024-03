Paolo Benvegnù ai Filarmonici

Musica d’autore venerdì 5 aprile alle ore 21 al Teatro dei Filarmonici con Paolo Benvegnù che fa tappa in città con il suo nuovo e imperdibile ‘È inutile parlare d’amore – Live 2024’. Il concerto offre una occasione privilegiata per ascoltare, insieme ai brani che hanno segnato la trentennale carriera del musicista, le ultime creazioni dal suo nuovo album di inediti che ha dato il titolo al tour e che vanta due speciali collaborazioni con Brunori Sas nel brano ‘L’oceano’ e Neri Marcorè in ‘27/12’. Chitarrista e cantautore italiano, Paolo Benvegnù, ex leader degli Scisma, canta ‘È inutile parlare d’amore’: un disco che mette al centro l’essere umano e rivendica il potere della narrazione, indagando la potenza dell’immaginazione, dell’istinto. Anticipato dal singolo Canzoni brutte, il lavoro discografico segue la pubblicazione dell’EP Solo fiori che è valso a Benvegnù un grande plauso da parte della critica e la presenza nella cinquina di finalisti delle Targhe Tenco 2023 nella categoria "Migliore canzone singola". Se quest’ultimo era una sorta di raccolta di racconti anticipatori, un cortometraggio possiamo dire, il nuovo album, spiega Benvegnù, "è un vero e proprio romanzo di formazione, la sceneggiatura di un film che nessuno girerà e di cui nessuno sentiva il bisogno. Ogni atto di costruzione gratuito, del resto, in un mondo intriso di pragmatismo e di volontà di posizione, è un atto inutile. Tutto ciò che non è visto è inutile". C’è, chiaramente e dichiaratamente, una connessione, un fil-rouge, tra Solo fiori e È inutile parlare d’amore, nel pragmatismo post-moderno che viviamo, l’amore è inutile come guardare e donare fiori. Siamo schiacciati da altro. Aquiloni fermi a terra. Motori immobili. L’unica libertà, presente e futura, sta nell’inutilità. Dell’amare. Dell’essere. Più inutili si è, più si è liberi. In questo disco si afferma che amare senza soluzione è sovversivo, rivoluzionario, antistorico e meravigliosamente arcaico e modernissimo. Forse l’unica libertà presente e futura. Biglietti posto unico numerato 10 euro. Informazioni: www.vivaticket.com

Valerio Rosa