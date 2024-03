Pasqua col sorriso per gli albergatori: tante prenotazioni

Per Pasqua sono previsti arrivi di un certo interesse sulla Riviera delle Palme, meglio Cupra, bene San Benedetto. Pochi, a ogni modo, sono gli alberghi disponibili, fatta eccezione per quelli aperti tutto l’anno. Prenotazioni arrivano già anche per l’estate, ma procediamo per ordine. A Cupra Marittima campeggi pieni, anche grazie ad iniziative interessanti messi in cantiere dai privati, come all’apertura da favola dal titolo ’Alice nel paese delle meraviglie’ che si terrà al camping Calypso, che ha fatto registrare il sold out. "Le strutture ricettive che sono aperte tutto l’anno hanno buone prenotazioni per la Pasqua – afferma Paolo Nespeca, vice presidente dell’Acot (albergatori di Cupra Marittima) mentre gli hotel stagionali non riaprono per tre giorni. A proposito di estate posso confermare che stanno arrivando già molte prenotazioni che fanno ipotizzare una buona stagione. Come Acot stiamo portando avanti un’attenta promozione sui social: facebook, instragram e google. Insieme alla regione Marche abbiamo partecipato alla fiera del turismo di Monca e a quella di Utrecht. Siamo molto fiduciosi".

A Grottammare le prenotazioni sembrano andare un po’ a rilento per la Pasqua. Sono in arrivo alcuni gruppi nelle strutture con un consistente numero di camere, mentre sono ancora disponibili diverse camere per i privati. Molte persone guardano al tempo e decidono di arrivare senza prenotare. Poche camere rimaste libere negli alberghi ed altre strutture ricettive a San Benedetto. "Immagino che quelle poche camere non ancora prenotate saranno a disposizione del last minute – afferma il presidente e albergatore Fausto Calabresi – Sarà una buona Pasqua e la cosa positiva è che arrivano molte richieste anche per l’estate con un fenomeno che inizia a prendere piede: prenotazioni per fine agosto e primi di settembre, quando i prezzi sono più abbordabili e quando la stagione è ancora calda".

Marcello Iezzi