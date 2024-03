Pasqua e ponti di primavera: cambiano gli orari

Nella città di Grottammare, con l’arrivo della primavera tornano fruibili le collezioni artistiche. Pronti gli orari in vigore dalla prossima fine settimana. Le aperture varate in questi giorni riguardano i musei del Torrione, del Tarpato e il Mic, per i quali sono previste aperture nei pomeriggi del 31 marzo, 1 aprile, 25 aprile e 1 maggio. Orario 16.30-19.30. Ingresso libero per tutte le strutture. Il sistema museale della Città di Grottammare è composto da tre strutture e due sale espositive. I musei conservano opere di arte novecentesca e contemporanea, centrate sull’illustrazione (Mic-Museo dell’Illustrazione contemporanea, piazza Kursaal), sulla scultura (Museo del Torrione, Centro storico) con le opere di Pericle Fazzini e sulla pittura che rimanda allo stile naïf del grottammarese Giacomo Pomili detto Il Tarpato (Museo del Tarpato, piazza Peretti paese alto). Le due sale espositive si caratterizzano per la mostra permanente dedicata all’artista Gianni Ottaviani, e per un altro spazio culturale (Spazio K, piazza Kursaal) riservato a eventi e a mostre temporanee. Per prenotare eventuali visite straordinarie o chiedere informazioni: servizio Cultura, vicolo Etruria, 0735.739240.