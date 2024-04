Percorso natura domenica a Castorano

A Castorano si terrà domenica prossima il Percorso natura, via dei Piceni - via Belsito. Un appuntamento importante per vivere un’esperienza indimenticabile alla scoperta del territorio, immersi nella natura incontaminata. Il programma prevede il ritrova in Piazzetta Belvedere, nel centro storico di Castorano, alle 10. Il comune di Castorano ha ottenuto l’ambito finanziamento del progetto ‘Paesaggi a Passo lento - Marche Outdoor tra colline e calanchi’ che ha visto Castorano collaborare in rete con Venarotta (capofila), Appignano del Tronto, Cossignano, Force, Offida è Rotella. Il territorio di Castorano verrà percorso con lentezza, un’occasione per cogliere gli scorci della campagna esplosa in tutto il suo splendore in questa primavera. Itinerari storici e religiosi, alla scoperta di preziosi tesori, paesaggistici, culturali, nel ripercorrere questi territori incontriamo peculiarità straordinarie.