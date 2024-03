Pista di atterraggio per l’eliambulanza a Montefiore

Ecco le prime immagini della pista di atterraggio per l’elicottero del 118 alla periferia del centro abitato di Montefiore dell’Aso. Costa, globalmente, intorno ai 100mila euro e viene realizzata dalla ditta Mep snc di Marchetti & Pizi di Montefiore. Il comune di Montefiore ha vinto un bando di 300mila euro per finalità sociali: 200mila vengono spesi per la creazione di una sala polivalente sotto i portici della piazza principale, lavori appaltati alla ditta Acciarri di Montalto Marche, e 100mila per costruire la piazzola per l’elisoccorso, progettata dall’architetto Roberta Corradetti. "Manca la recinzione, la sistemazione della strada d’accesso e verniciare la piastra di atterraggio, ma non riusciamo a trovare sul mercato il prodotto richiesto dal bando – ha affermato il sindaco Lucio Porrà – Vista la lontananza del nostro paese dai centri medici di San Benedetto e Fermo, abbiamo deciso di realizzare l’elisuperficie per accelerare i tempi di eventuali soccorsi dei nostri cittadini. L’altra parte del finanziamento, quella più corposa, invece, servirà per la ristrutturazione di una sala destinata a centro giovanile e anziani, ma aperta a tutto il paese per diverse finalità sociali".