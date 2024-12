Pista gratis per i disabili: "Emozione sul ghiaccio"

Natale inclusivo ad Ascoli grazie alla pista di pattinaggio. Arriva l’iniziativa comunale di rendere gratuito l’accesso alla pista ai ragazzi con disabilità. Da quest’anno, infatti, il Comune di Ascoli, insieme all’organizzatore Massimo Di Francesco, il presidente dell’associazione Sportis Life, ha voluto fare un passo in più verso l’inclusione, regalando un’esperienza indimenticabile ai ragazzi con disabilità. La data scelta per l’iniziativa è domani, a partire dalle 15.30. Si tratta però di un primo appuntamento a cui dovranno seguire altre date, specifica il Comune. Il tutto sarà possibile grazie a speciali pedane d’acciaio su lame, progettate appositamente per le carrozzine, con le quali i ragazzi e le ragazze con disabilità potranno vivere l’emozione di scivolare sul ghiaccio, sentendosi parte integrante di questa festa. Un’opportunità unica per provare l’ebbrezza della velocità e del movimento in totale sicurezza. "Un’emozione che va oltre il pattinaggio – dichiara il sindaco Marco Fioravanti insieme a tutta l’Amministrazione Comunale –. È un’occasione per promuovere l’integrazione, abbattere le barriere architettoniche e psicologiche, e dimostrare che tutti possono partecipare attivamente alla vita della città". Soddisfatto anche Massimo Di Francesco, di Sportis Life: "Siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere possibile questo progetto. Vedere i sorrisi sui volti di questi ragazzi è la nostra più grande ricompensa. Vogliamo dimostrare che lo sport e il divertimento non hanno barriere".

La pista di ‘Ascoli on ice’, aperta il 30 novembre, sarà in funzione fino al 12 gennaio. Gli orari variano in base alle date: da lunedì a venerdì quando le scuole sono aperte la fascia oraria sarà 15-22 mentre quando le scuole sono chiuse sarà 10-13 e 15-22. Nei weekend l’orario è sempre 10.13 e 15-24, con la chiusura posticipata a mezzanotte. Come da progetto, sulla piazza è possibile passeggiare tra le tradizionali casette in legno dedicate al mercatino per la vendita di prodotti tipici natalizi e della tradizione enogastronomica e artigianale locale. Per chi è in visita, sempre in piazza Arringo, sono stati posizionati due alberi di Natale con addobbi tradizionali e illuminazione. Inoltre, il Comune ha presentato un programma di attività a tema con le festività con lo scopo di vivacizzare il villaggio. Confermato anche lo spettacolo in piazza del Popolo nella giornata dell’Epifania, con la tradizionale ‘Discesa della Befana’ dal Palazzo dei Capitani con la distribuzione di calze e dolcetti ai bambini presenti. Previsto anche uno spettacolo con acrobati, giocolieri e cantanti. Ottavia Firmani