"Più luoghi di aggregazione"

"Secondo me servirebbero dei luoghi

in cui si possa favorire l’aggregazione tra le persone". Questo è il pensiero di un altro residente di Monticelli, Luca Pedicelli. Che poi aggiunge: "In primis è opportuno creare dei centri per i giovani, ma anche per gli adulti. Degli spazi, tra l’altro, nei quali poter svolgere corsi di danza o altre attività simili.

E’ questo, a mio avviso, ciò che manca nel nostro quartiere. Ci sono tanti ragazzi, a Monticelli,

ma pochi luoghi nei quali incontrarsi per stare

insieme e socializzare. Rispetto agli altri quartiere della città – la conclusione di Pedicelli –, in questo siamo carenti".