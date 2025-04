Prestigioso riconoscimento. Premio ’Legalità e Profitto’ all’impresa Gaspari Gabriele

L’impresa Gaspari Gabriele ha ricevuto il premio ’Economy-Rsm Award’ 2025, assegnato alla élite di imprese che annualmente si distinguono per la capacità di coniugare il pieno rispetto delle normative e la redditività. La cerimonia di consegna si è svolta presso la prestigiosa Sala Capitolare del Senato della Repubblica a Roma, con la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, economico e imprenditoriale, sottolineando il valore strategico della legalità come leva per lo sviluppo competitivo del Paese. Il premio viene assegnato alle 100 Pmi con il più alto rating di legalità (tre stelle) che hanno ottenuto le migliori performance rispetto agli indicatori di solidità economica, stabilità patrimoniale e redditività. Questa attenta valutazione vuole mettere in evidenza i modelli virtuosi di sviluppo che abbracciano principi etici all’insegna della trasparenza e del rigoroso rispetto delle leggi. Su un panorama di oltre 5 milioni di imprese italiane attive vengono selezionate annualmente i 100 casi di successo con un fatturato inferiore ai 500 milioni di euro che sono stati in grado di fornire un impulso all’economia con una condotta morale impeccabile, pienamente in regola con l’ordinamento in tutti i suoi aspetti, in assenza di pendenze giudiziarie rispetto all’etica d’impresa o contenziosi di natura previdenziale o fiscale o procedure concorsuali aperte.

"Questo riconoscimento è una importante conferma dei valori che abbiamo abbracciato e che guidano la nostra impresa da quattro generazioni nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale del grande museo a cielo aperto chiamato Italia. Siamo onorati di essere tra le aziende marchigiane premiate e siamo ancora più motivati a perseguire il modello etico che abbiamo ereditato da Gabriele e Francesco" sostengono Francesca e Yuri Gaspari a cui è stato consegnato il premio Legalità e Profitto 2025. L’Impresa Gaspari rappresenta una eccellenza picena nelle costruzioni con esperienza quasi cinquantenaria. Dal 1979 ha completato con successo oltre 400 appalti sul territorio nazionale nell’ambito del restauro, risanamento conservativo e delle nuove costruzioni, spaziando dall’edilizia civile agli edifici di culto ed apparati industriali. L’impresa ha sviluppato competenze multidisciplinari con un team consolidato di tecnici, amministrativi e maestranze specializzate. L’ Economy-Rsm Award 2025 si affianca ai vari riconoscimenti ottenuti tra cui spiccano i due premi IN/Arch conseguiti nel 2012 e nel 2020 testimoniano l’impegno incessante verso la qualità, la sperimentazione, la sostenibilità, il design e la crescita sana guidata da trasparenza ed etica.