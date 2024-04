Raduno nazionale dei bersaglieri 2024: Ascoli è pronta

Ascoli, 19 aprile 2024 – Entusiasmo palpabile nella sala Ferri a Palazzo Arengo dove sono arrivati in pompa magna i vertici nazionali e locali dei bersaglieri in vista del 71° raduno nazionale che sarà ospitato proprio ad Ascoli dal 2 al 5 maggio prossimi.

"Ascoli è pronta ad accogliervi perché siete il simbolo della nostra nazione e della nostra storia" ha detto il sindaco Marco Fioravanti accogliendo la delegazione dell’Associazione nazionale Bersaglieri con alla testa il presidente nazionale Ottavio Renzi. "E’ la terza volta che veniamo ad Ascoli per un raduno nazionale dopo le esperienze del 1996 e del 2004 e permetteteci di dire che qui ci sentiamo a casa", ha assicurato Renzi, ricambiando il saluto del sindaco e ringraziando l’imponente macchina dell’organizzazione capeggiata dal segretario generale del Comune di Ascoli Vincenzo Pecoraro e dal presidente del comitato organizzatore Ugo Feriozzi. "Saremo ad Ascoli con circa 12.000 dei nostri iscritti che sfileranno la mattina di domenica 5 maggio e correremo insieme dietro le nostre insegne; a loro si aggiungeranno familiari, amici e simpatizzanti per un totale stimato in circa 70.000 persone – ha aggiunto Renzi – Arriveranno 54 fanfare che allieteranno con concerti i comuni che li ospiteranno in vista del raduno ad Ascoli".

Le tipiche piume sul cappello dei bersaglieri

Imponente l’organizzazione che, per quanto riguarda l’ospitalità, coinvolge strutture ricettive delle province di Ascoli, Fermo, Macerata e Teramo. In corso in città lavori che riguardano in particolare il percorso della sfilata che inizierà a viale Vellei e poi Lungo Tronto, via Ceci, via del Trivio, piazza del Popolo, via Trieste, piazza Arringo.

"Vogliamo presentare una città splendida alle tante persone che verranno ad Ascoli" ha detto il sindaco Fioravanti aggiungendo che "grazie a questo evento straordinario abbiamo la possibilità di far diventare la nostra città capitale del centro Italia dell’esperienza turistica e dei valori che i bersaglieri porteranno ad Ascoli".

Oltre al calendario degli eventi che inizieranno il 2 maggio con l’alza bandiera, a Palazzo Arengo è stata presentata anche l’app (per iOs e Android) studiata per facilitare la partecipazione all’evento, con informazioni utili per seguire la sfilata e raggiungere infopoint, servizi igienici, area mediche, fermate dei bus navetta, parcheggi, info su monumenti e contenitori museali.