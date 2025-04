Samb a Teramo per la promozione in Serie C: sfida decisiva contro la seconda in classifica

E’ il primo match point della Samb. A Teramo, contro la seconda della classe Eusepi e compagni cercano il successo che sancirebbe la matematica promozione in Serie C. Ma anche la formazione di casa ha come obiettivo i tre punti per ridurre a quattro le distanze dalla capolista e giocarsi così le ultime chances di aggancio e sorpasso ai rossoblù nelle ultime tre giornate di campionato. La Samb ha due risultati su tre a disposizione ma soprattutto la consapevolezza di portare la gara dalla sua parte come ha sempre fatto negli scontri diretti. Palladini dovrà fare a meno solo di Candellori. Gli ultimi accertamenti svolti dal centrocampista di Castorano evidenziano la completa guarigione dall’infortunio muscolare occorsogli a febbraio nel match di Riano contro la Roma City. Il tecnico rossoblù recupera Zini e Paolini e con ogni probabilità adotterà l’atteggiamento tattico di Senigallia con il 2004 Chiatante sulla linea dei tre a ridosso di Eusepi. Ballottaggio Sbaffo-Moretti per una maglia, con il Re Leone che nel corso della settimana ha fatto vedere di avere recuperato la migliore condizione. Pomante potrebbe schierare il suo Teramo con il 3-4-2-1. Out Loncini per squalifica, ma recupera Di Pietrantonio che verrà utilizzato sulla fascia sinistra. Torna a disposizione anche l’attaccante Pavone, che ha scontato il turno di stop. Intanto i tifosi rossoblù si stanno organizzando per seguire la partita da ristoranti, bar e dal maxischermo che verrà installato nell’area dell’ex Galoppatoio. Un centinaio, invece, quelli presenti nel settore ospiti del Bonolis e residenti nelle Province e nei Comuni differenti da quelli cui è stato imposto il divieto di acquisto dei biglietti.

Un episodio singolare si è verificato ieri pomeriggio allo stadio Bonolis di Teramo. Un uomo, partito da Offida, ha raggiunto l’area antistante lo stadio per scaricare i propri bisogni fisiologici davanti all’impianto. A notare il gesto, il custode dello stadio che ha prontamente richiamato l’uomo per bloccarlo. Da lì è nata una colluttazione tra i due, sedata quasi subito da alcuni presenti nella zona. Sul posto è poi arrivata la Polizia, che ha identificato il responsabile. Sia il custode sia l’uomo sono stati portati al pronto soccorso.

Benedetto Marinangeli