Scontri allo stadio, domani i poliziotti scendono in piazza

Domani dalle 9 alle 11 di fronte la Questura di Ascoli e dalle 11 alle 13 di fronte la Prefettura di Ascoli, la segreteria Siulp di Ascoli in collaborazione con segreteria regionale e direttivo Marche, una delegazione dell’Emilia Romagna e una delegazione dell’ Abruzzo promuoverà un sit-in di volantinaggio per richiamare l’attenzione sulle questioni inerenti la sicurezza dei lavoratori, gli infortuni sul lavoro ed il correlato tema delle aggressioni alle forze di polizia, argomenti che rivestono una particolare importanza per il Siulp e che coinvolgono necessariamente gli operatori di Polizia nell’espletamento delle loro funzioni. La manifestazione trae spunto dai recenti scontri post partita Ascoli – Pisa dove 16 Poliziotti sono rimasti feriti dove a parere del Siulp si sono riscontrate delle falle nel organizzazione del servizio di ordine pubblico, nel dispositivo preventivo e nella successiva fase repressiva stante che ad oggi risultano solo 4 gli arresti eseguiti.

La manifestazione avrà come slogan #IONON SONO NESSUNO, TORNARE A CASA INCOLUME E’ UN MIO DIRITTO.