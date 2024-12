Settima edizione di 'In Art': omaggio a Lucio Dalla a San Benedetto del Tronto

Al via la settima edizione della rassegna letteraria e musicale ’In Art’, la kermesse organizzata dall’associazione culturale Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini e il patrocinio e il sostegno del comune di San Benedetto del Tronto e di numerosi sponsor.

Appuntamento martedì 10 dicembre, alle 20.45, al teatro Concordia, a San Benedetto, con la serata intitolata ’L’anno che verrà’, che vedrà susseguirsi sul palco il Generale Paolo Capitini e i musicisti Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite.

Il Generale Capitini alle 20.45 aprirà la serata con l’incontro ’Se io fossi un angelo’, dedicato a temi di attualità, e presenterà il libro ’Le parole della Guerra’, scritto insieme a Mirko Campochiari: dialogherà con l’autore l’avvocato e poeta Gianni Balloni.

La serata continuerà alle 22, con i musicisti Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, che omaggeranno Lucio Dalla con il concerto ’L’anno che verrà’.

"L’anno che verrà ci è sembrato il titolo più adatto, considerando tutto ciò che abbiamo vissuto. Ci auguriamo che sia davvero un anno di gioia, tre volte Natale e festa per tutto l’anno! Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni, quasi come un profeta, e per questo motivo ci avviciniamo a esse come una lampada, per ripercorrere i suoi brani: canzoni antiche come la terra, ma con un motore che guarda al domani. Dalla ha sempre saputo cogliere il sentimento collettivo e tradurlo in forma poetica e popolare, e le sue straordinarie doti da interprete hanno avuto un ruolo fondamentale in questo. Per noi, il tentativo è quello di rileggere le sue canzoni, cercando di cogliere e riportare alla luce quella capacità unica di rendere la musica un segno imprescindibile della nostra ricerca della vita, facendo poesia", afferma Peppe Servillo.

Ingresso libero. Informazioni e prenotazioni dopo le 18: 339.4211362.