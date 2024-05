Simona Spinozzi tricolore. La maratona sui pattini è sua

Si è chiuso con le gare lunghe il campionato italiano corsa su strada organizzato dall’Asd Pattinatori Sambenedettesi Tra gli atleti del maschile, sostenuto dagli applausi del numeroso pubblico presente, ha tagliato per primo la linea del traguardo Giorgio Ghisio Erba (Roma 7 Pattinaggio) con il tempo di 34.19.333; dietro di lui Riccardo Gerosa (G.P. Mobili Cantù) e Filippo Siviglia (Anpinline) rispettivamente con 34.21.420 e 34.21.770. Tra le Allieve, invece, la medaglia d’oro finisce al collo di Maina Raga (Asd Sport Inside) con 38.30.867. Seconda la “solita” Sofia Paola Chiumiento (Ssds Mens Sana) con 38.31.493 e terza Alessia Pittatore (Rs Vado Ligure Asd) con 38.31.857. Largo poi alla maratona donne: 42.195 metri. L’equivalente di 17 giri che hanno interessato Junior, Senior e Master. Tra le Junior vittoria per Carola Falco (Asd Brianza Inline) con 1:16:05.837, dietro di lei si piazzano le due fuoriclasse della Rolling Bosica: Sofia Clementoni e Matilde Biondi, rispettivamente con 1:16:06.238 e 1:16:06.744. La pluricampionessa Francesca Lollobrigida (Cs Aeronautica Mi) sale sul primo gradino del podio tra le Senior terminando la gara con 1:16:05.371, seconda posizione per Melissa Gatti (Asd Brianza Inline) con 1:16:05.743 infine terzo posto per Giulia Presti (Rolling Bosica) con 1:16:05.946. A chiudere la mattinata di sport sono stati gli Junior, i Senior e i Master della maratona maschile, sempre 42.195 metri. Dunque tra gli Junior sbaraglia l’agguerrita concorrenza Damiano Galliazzo (Pol. Bellusco) che ferma il cronometro sull’1:06:48.821; dietro di lui Luca Siviglia (Anpinline) con 1:07:13.006 e chiude il podio Fabio Monchiero (Savona Inline) con 1:08:13.263. Vince nei Senior Giuseppe Bramante (Skating C. Rovigo) che taglia il traguardo a 1:05:53.199, a pochissima distanza Daniel Niero (Cs Aeronautica Mi) con 1:05:53.951 e infine bronzo per Alessio Clementoni (Rolling Bosica) con 1:06:44.858. Per la maratona Master l’elenco dei vincitori. Over 30: Simona Spinozzi (Pattinatori Sambenedettesi) e Luca Baldini (Roller Skate Ravenna). Over 40: Sabrina Caraballo (Asd Sport Inside) e Paolo Nannini (Patt. Finale Emilia). Over 50: Loredana Giacomoni (Road Runners) e Carlo Scalera (Asd Inline 360). Over 60: Desiana Caniatti (Roller C.Scaligero) e Giuseppe Cortese (Asd Pattinaggio Floridia). Over 70: Silvia Tessara (Invicta Skate) e Giuseppe Presti (Fulgor Puntese).