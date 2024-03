Spiritualità, se ne parla con Perotti

Domani si terrà l’incontro di formazione del G.R.I.S. della diocesi di San Benedetto in modalità on line, alle ore 21.15. La relazione "Spiritualità cristiana e/o altro" sarà tenuta dalla professoressa Giancarla Perotti. La relatrice esperta in tematiche teologiche e filosofiche cercherà di fare chiarezza su ciò che è la spiritualità cristiana cattolica dalle altre spiritualità, in modo particolare quelle di origini orientali presenti nella realtà italiana. "Da oltre sei decenni risultano ambiguità in diversi campi della società. Nell’ambito dell’istruzione abbiamo assistito alla parzialità dei contenuti dei libri di testo. Testi di scienze e di storia che hanno scritto solo della teoria dell’evoluzione eliminando completamente la teoria della creazione, che esisteva prima di quella dell’evoluzione di Charles Darwin e prima della teoria del Big Bang formulata da Alexander Friedmann nel 1929 e completata da George Gamow nel 1940 – afferma la Perotti - Considerando che esistono scienziati creazionisti e scienziati evoluzionisti, mi sono sempre chiesta perché è stata omessa totalmente la teoria della creazione". Anche nell’ambito religioso la relatrice segnala un’altra ambiguità. "Oggi i cattolici hanno il fascino della spiritualità orientale. Dobbiamo comunque affermare che la visione del mondo e della vita degli orientali è ben diversa da quella cattolica". La Perotti durante l’incontro metterà a confronto la spiritualità cattolica con altre spiritualità. "Sono sicura che se i cattolici conoscessero la spiritualità di tanti maestri cattolici, cito solamente Teresa D’Avila, Giovanni della Croce, sicuramente ne sarebbero attratti e non si preoccuperebbero di cercarne altre". Chi desidera collegarsi per partecipare alla conferenza "Spiritualità cristiana e/o altro" può richiedere il link al seguente indirizzo mail: giancarlaperotti@gmail.com.

ma. ie.