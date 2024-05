Tra retrocessione e playout . Ecco tutte le combinazioni

Clima tesissimo a Palermo al termine della gara. I circa 200 tifosi presenti hanno intonato cori di contestazione verso la squadra e anche mister Carrera negli spogliatoi ha ammesso: "Le contestazioni? Fanno male ma i tifosi hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni, le accettiamo e andiamo avanti". Le tensioni maggiori però si sono verificate in aeroporto quando la squadra con tecnici e dirigenti al seguito, ha incontrato gli stessi tifosi in partenza. Il clima all’interno dell’aeroporto è diventato rovente tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. L’Ascoli oggi sarebbe retrocesso in Serie C ma c’è ancora una speranza di disputare i playout. Tutto passa attraverso la mancata vittoria del Bari venerdì in casa contro il Brescia, anzi con una sconfitta dei pugliesi all’Ascoli basterebbe addirittura un pareggio per disputare gli spareggi retrocessione. La classifica dice Ascoli e Bari 38 (con i ‘galletti’ favoriti negli scontri diretti), Ternana 40, Spezia 41. L’Ascoli eviterà la retrocessione diretta vincendo contro il Pisa venerdì sera alle ore 20.30 allo stadio Del Duca se contemporaneamente non vincerà anche il Bari. Nel caso di arrivo a quota 41 con il Bari (che batte il Brescia) e con la Ternana (che pareggia in trasferta con il Feralpisalò già retrocesso) retrocederebbe in C proprio la Ternana, con Ascoli e Bari che disputerebbero i playout. La classifica avulsa vede infatti Bari 8 punti (4 con l’Ascoli e 4 con la Ternana), Ascoli 7 (6 con Ternana e 1 con il Bari) e Ternana (1 con il Bari e niente contro l’Ascoli). Nel caso a 41 dovesse rimanere anche lo Spezia che affronterà in casa il Venezia, i liguri sarebbero comunque salvi per la classifica avulsa nell’arrivo a quattro con Bari, Ternana e Ascoli (12 punti), l’Ascoli (7 punti) disputerebbe i playout con il Bari (9 punti). A retrocedere sarebbe ancora la Ternana (4 punti). Caso clamoroso, che la Ternana può ancora salvarsi battendo il Feralpi (con la sconfitta dello Spezia), ma può anche retrocedere direttamente (perdendo o pareggiando) senza disputare i playout. Insomma, sarà un ultimo turno tutto da vivere.

Valerio Rosa