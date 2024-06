Trail in bici in Slovenia: "Pedaleremo senza sosta"

Davide Portelli, 53 anni, barbiere di Porto d’Ascoli, con la passione per le due ruote pedalate su strada, ciclocross e mountain bike, insieme all’ex ciclista Maurizio Capponi di Castel di Lama, parteciperà al Trail con bici Gravel, adatta a percorsi misti, su strada e sterrati, che si terrà nei prossimi giorni in Slovenia. La partenza e l’arrivo sono fissati a Udine e la distanza da percorrere è di 700 chilometri.

"Un grande anello che contiamo di coprire in tre o quattro giorni – afferma Portelli – pedalando giorno e notte senza alcun supporto dell’organizzazione. Ogni partecipante è autonomo, solo con la sua bici e deve provvedere a tutto, dall’alimentazione alla meccanica, alla programmazione di brevi soste. In Italia ho già partecipato a cinque eventi di questo tipo, sulla distanza dei 500 Km. Ora andrò in Slovenia, ma tutto il progetto è di preparazione e avvicinamento al grande Trail che va da Rovereto a Capo Nord di 4.400 Km. E’ un’attività che reputo fantastica, poiché lungo il percorso si sviluppano tante amicizie, si socializza e si condividono difficoltà e gioie con atleti di tutto il mondo. Non c’è agonismo, ma solo tanta amicizia. Con Maurizio Capponi ho affrontato diverse avventure e ora ci ritroviamo insieme in Slovenia". Portelli racconta poi com’è nata questa passione per il Trail: "Tra i miei clienti annovero Giovanni Colonnella, che è stato un grande ciclista e promotore di grandi imprese, oltre ad aver fatto la 48 ore in sella sul lungomare di San Benedetto, nel 1988 andò da San Benedetto in Russia, quando ancora c’era la cosiddetta cortina di ferro. Possiamo dire che fu lui uno dei precursori dell’attuale Trail".

Ma. Ie.