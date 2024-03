Triathlon, il Comune cerca sponsor per la manifestazione

L’amministrazione di Cupra ha lanciato un avviso di ricerca sponsor per la manifestazione Triathlon che si terrà sul lungomare il 28 aprile in collaborazione con l’asd Flipper triathlon di Ascoli. Un evento sportivo che nella località balneare si tiene da qualche anno e che ha fatto registrare sempre un buon numero di partecipanti anche da fuori regione e per questo ritenuto come attività tesa a destagionalizzare e ad accompagnare le attività ricettive che riaprono i battenti in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° Maggio. I soggetti individuati come sponsor, in base all’entità dell’investimento eseguito, hanno la facoltà di apporre il proprio nome, marchio, immagine, attività o prodotti, sul materiale promozionale della manifestazione. Inoltre avranno visibilità anche sul sito istituzionale del comune nelle pagine dedicate all’evento. Gli sponsor saranno veicolati anche attraverso note stampa e conferenza stampa di presentazione. Sono previste due fasce di sponsorizzazione, la prima va da 200 euro a mille euro, la seconda da oltre mille euro. L’iniziativa, attivata anche l’anno scorso, ha dato buoni risultati e ci sono già diverse aziende del territorio che stanno aderendo al progetto.