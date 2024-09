Tributo ai Pink Floyd Il rock sul palco

Grande attesa e altrettanto grandi aspettative per la serata musicale in programma stasera in piazza Cavour a Montelparo. Protagonisti del palcoscenico allestito in centro storico, saranno infatti i ‘Pink Floyd Sound’ ed il loro tributo allo storico gruppo musicale rock britannico una delle band più influenti della storia della musica. Suoni, voci e cura dello spettacolo coinvolgono gli artisti e professionisti della band composta da: Matteo Ortenzi, Davide Di Luca, Andrea Zaccari, Fabio Rogani, Daniele ‘Cuk’ Graziani, Giordano ‘Cuk’ Graziani, Edoardo ‘Cuk’ Graziani, Giuseppe Diamanti, Alessandra Doria, Monia Mollica, Martina Jozwiak con il supporto di Gianluca Marziali e Mattia Marziali. L’inizio del concerto (che si svolgerà ad ingresso gratuito) è previsto alle 21.30 e sarà preceduto da degustazioni enogastronomiche. Apertura fin dal pomeriggio infatti, degli stand che propongono panini, birra e fritture tipiche. La serata è organizzata dall’ormai noto e attivissimo gruppo giovanile locale ‘Il Chiostro’ che nel tempo ha consolidato il pregio delle iniziative proposte per amore del territorio, della buona musica e dell’aggregazione nel segno del coinvolgimento sociale. L’associazione ‘Il Chiostro’ è presieduta da Mattia Funari, conta circa venti giovani del posto ed è l’anima dell’attività artistica, di intrattenimento e di promozione culturale e sociale del paese, grazie alle collaborazioni con l’Amministrazione comunale, il comitato ‘Sant’Antonio’, le associazioni locali e l’istituto psicomedico pedagogico Mancinelli. "Le associazioni culturali sono una risorsa per ogni paese – dice il sindaco Screpanti – e noi siamo fieri delle nostre. Il Chiostro è un’associazione molto attiva composta da giovani che organizzano numerosi eventi durante l’anno, facendo fronte ai rispettivi impegni di lavoro o di studio, mettendo al servizio della comunità anche le loro ferie o vacanze. Il loro amore per Montelparo si esprime sempre in eventi che fondono il divertimento alla promozione del territorio veicolata dall’arte, a cui si uniscono collaborazioni in ambito sociale, sia con il Comune che con il Mancinelli. Siamo certi che anche la serata tributo ai Pink Floyd sarà di grande richiamo".

Paola Pieragostini