"Troppi cantieri, restano solo 9 posti auto: abbandonati dal Comune"

"Siamo staticancellati dalla mappa dei parcheggi. Perché veniamo considerati residenti di serie B da questa amministrazione comunale?". È questo l’amaro sfogo di una residente della zona compresa tra piazza San Gregorio, e Lungo Castellano, cuore del centro storico. Non è una testimonianza isolata: sintetizza invece il pensiero di decine di famiglie che abitano nella zona centralissima. Un’area che, da mesi, convive con una situazione ormai insostenibile: cantieri ovunque e sempre meno posti auto per i residenti. Un problema che riguarda gran parte della città. La polemica sollevata dai residenti riguarda le modalità che hanno portato il Comune ad autorizzare contemporaneamente due nuovi cantieri che, sommati a quelli già attivi su via Tornasacco e via Castellana, hanno ridotto al minimo i già pochi parcheggi disponibili. "In piazza San Gregorio ci hanno tolto altri tre posti – spiega – e ora con questi due nuovi cantieri, tra Lungo Castellano e via di Vesta, ce ne sono spariti altri sette o otto". Il conto è drammatico: solo 9 posti auto riservati ai residenti restano disponibili nell’intera area. Un numero chiaramente insufficiente se si considera la densità abitativa e l’assenza di alternative. "Non possiamo parcheggiare né in zona A, né in zona B o C, né sulle strisce blu, né nei parcheggi a pagamento come quello di viale De Gasperi". A peggiorare la situazione, l’indiscrezione che i lavori proseguiranno fino a dicembre o addirittura gennaio 2026. "Ci hanno lasciato solo due posti in piazza San Gregorio, per tutti i residenti delle vie limitrofe". Una realtà problematica di cui è stato reso edotto il sindaco Fioravanti. "Lo abbiamo segnalato alla municipalità, abbiamo scritto PEC, ma nulla è cambiato". Il focus coinvolge la Saba, gestore dei parcheggi a pagamento. "Se proprio devono occupare le strisce gialle, perché non ridipingono di giallo quelle blu? Un politico ci ha detto a mezza bocca che non vogliono avere toni accesi con Saba, viste le trattative in corso. E noi cittadini?".

Peppe Ercoli