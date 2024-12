Una serata speciale per un defibrillatore al paese alto

Dotare anche il paese alto di Grottammare di una postazione pubblica di defibrillazione precoce. Questo è stato l’obiettivo della Serata del Cuore, organizzata dalla Misericordia al Parco dei Principi. La sensibilità dei tanti partecipanti all’iniziativa è riuscita a raggiungere il fine benefico, raccogliendo 1.057 euro.

Il Defibrillatore semiautomatico che sarà acquistato, verrà messo a disposizione del progetto ’Rotary a cuore aperto’ del circuito rotariano della Riviera delle Palme, di cui è partner anche il Centro di Formazione Misericordie delle Marche che si occuperà gratuitamente di erogare la formazione certificata all’uso del defibrillatore per coloro che si troveranno ad operare in prossimità della location stabilita per il posizionamento dell’elettromedicale.

Il presidente del Rotary, Ettore Strappelli, durante l’iniziativa ha annunciato la possibilità di installare, oltre a quello al vecchio incasato di Grottammare, altre due postazioni pubbliche di defibrillazione precoce per San Benedetto nei prossimi mesi. Il presidente dell’U.C.I.D. De Angelis ha poi annunciato l’imminenza del progetto Piceno-Cuore, arricchendo le piazze delle Chiese di questo strumento salva-vita.