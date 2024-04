Vandali in azione sulle panchine

Sempre un elemento in meno e fra poco le panchine che si trovano nella rotonda del lungomare sud di Grottammare, di fronte al circolo Club Ischia, non saranno più utilizzabili. Si tratta di due grandi panchine semi circolari, disposte per ammirare il mare, realizzate con elementi tubolari di materiale che non si riscalda sotto il sole cocente, adatto con qualsiasi temperatura. Si tratta di tubi piegati per ottenere l’effetto dell’onda, che sono saldati sulla struttura portane d’acciaio. Ora, detto che, probabilmente, le saldature non sono perfettamente riuscite, viene da chiedersi cosa se ne fanno di quel materiale le persone che hanno scardinato e portato via una mezza dozzina di tubolari. Atti di vandalismo che non trovano giustificazione, cui l’ufficio manutenzioni del Comune è chiamato a porvi riparo dopo aver eseguito un attento sopralluogo su tutte le panchine simili dislocate sul lungomare.