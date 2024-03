Venezia, Vanoli:: "La promozione sarebbe un sogno"

Se nella parte bassa della classifica l’Ascoli sarà chiamata a sgomitare con Spezia, Ternana e le altre per tirarsi fuori dalla zona rossa, in alto invece la bagarre per il secondo posto ruota attorno a Venezia, Cremonese e Como. "Abbiamo caricato di lavoro negli ultimi giorni e ci serviva un test per non staccare la spina e rimanere concentrati – commenta Vanoli, tecnico dei veneti -.Ora proseguiamo il nostro lavoro in vista della prossima partita di campionato. Queste gare servono per far accumulare un po’ di minuti a chi ha giocato meno e per far riprendere la giusta condizione a chi rientrava da un infortunio. La sosta fa parte del gioco, bisogna essere bravi a stare sul pezzo e riempire il serbatoio in vista del finale di stagione. La prima partita dopo la pausa è sempre difficile. La promozione è un sogno e mi piace chiamarlo così perché ce lo siamo costruito con il lavoro". Il Venezia arriverà al Del Duca domenica 7 aprile nel match in programma alle 16.15.