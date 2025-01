Via Lombroso verso l’apertura. Sarà realizzata una rotatoria

Lavori pubblici e urbanistica: gli uffici comunali, freschi di nuovo organigramma, ingranano la marcia per portare a termine le pratiche più attese dalla città. Fra queste anche l’apertura di via Lombroso, con contestuale realizzazione di una rotatoria all’incrocio con viale dello Sport. Iniziativa che è stata ufficializzata nel consiglio comunale del 28 dicembre e che ora sta per passare alla fase progettuale. Nell’ultima assise del 2024, infatti, è stato ratificato l’accordo per la cessione volontaria al comune dell’area di circa 5.600 metri quadrati posta tra le due strade dove il piano particolareggiato ‘Marina di Sotto - Piazza San Pio X’ prevede l’inserimento di una rotonda tra le due arterie che consenta il miglioramento della viabilità.

Nelle prossime settimane, dunque, la macchina di Viale De Gasperi licenzierà il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), poi passerà alla stesura vera e propria degli elaborati. L’apertura di via Lombroso, accolta sfavorevolmente da un nutrito gruppo di residenti di zona, è vista come una soluzione ottimale per dare una valvola si sfogo non solo a viale dello Sport, ma anche a via Volta, che diventerebbe strada a senso unico. L’iniziativa, come noto, è uno dei cavalli di battaglia di Umberto Pasquali, che lo scorso autunno è fuoriuscito dalla maggioranza per rientrarvi nell’arco di poche settimane. Il consigliere aveva messo in chiaro che sarebbe stato necessario riprendere le fila di alcuni discorsi che rischiavano di cadere nel dimenticatoio: fra questi anche la questione di via Lombroso e del corposo Piano ‘San Pio X’, un corposo documento diviso in cinque ambiti.

Il primo coinvolge delle aree a nord-ovest della parrocchia San Pio X e prevede la realizzazione di parchi attrezzati nei pressi degli edifici scolastici, con parcheggi, piste ciclabili e percorsi. Aree verdi che continuano a svilupparsi nell’ambito 2, parallelo a via Togliatti, in cui trova posto un grande parco ricreativo attrezzato con prati, boschetti e un laghetto per la raccolta di acque meteoriche, nonché un teatro per spettacoli all’aperto. In questa zona dovrebbe essere realizzata anche una struttura sperimentale per la produzione di energia.

Il terzo ambito è quello che per più tempo è rimasto sotto i riflettori del dibattito cittadino, dato che include la famigerata piazza San Pio X, una struttura polivalente, verde sportivo, didattico, orti urbani per anziani lungo il torrente Acquachiara, nonché tragitti ciclabili da collegare al percorso parallelo alla ferrovia. È questo comparto che prevede, fra le altre cose, la costruzione della rotatoria fra l’area interna del quartiere e viale dello Sport. Altra rotatoria, quindi, è parte delle previsioni contenute nel quarto ambito. Per finire, il quinto ambito include l’edificazione di un centro polivalente ad ovest della Statale 16.

Giuseppe Di Marco