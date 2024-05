Visite veterinarie gratuite all’Happy Bau

La primavera è, per i nostri amici a quattro zampe, uno dei momenti ideali per tornare a divertirsi ed anche per fare il classico controllo di inizio stagione. Ieri e poi sabato 1° e sabato 15 giugno, dalle 9 alle 13, presso il parco "Happy Bau" del Battente Shopping&More partirà l’iniziativa ‘Qua la zampa dottore’ e sarà presente un’ambulanza veterinaria per una visita gratuita agli animali di affezione. Per prenotare la visita occorre mandare un messaggio WhatsApp al 379.2268704, si effettueranno un massimo di 15 visite ad appuntamento. L’evento è organizzato in collaborazione con il dipartimento Protezione Civile Nazionale e l’Associazione Nazionale Carabinieri. Per maggiori informazioni: www.battente.it