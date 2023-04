Ascoli al bivio salvezza Vietato sbagliare ancora

Possibile bivio decisivo per la salvezza. A meno 6 dall’epilogo l’Ascoli oggi (avvio alle 14) cercherà una nuova svolta cercando di portare a casa il massimo possibile nell’inedita sfida con il Sudtirol. Un avversario partito ad agosto per vestire i panni di vittima sacrificale e oggi divenuto, grazie alla mano di Bisoli, il cliente più scomodo da incontrare per chiunque. Il traguardo del Picchio passerà indubbiamente per il Del Duca in queste ultime 3 gare interne. E la prima del trittico rivestirà un peso fondamentale. Proprio per questo motivo il club ad inizio settimana ha optato di abbassare i prezzi dei biglietti per favorire la presenza di una buona cornice di pubblico. Il fattore casa deve essere mantenuto dopo l’acuto col Brescia. Vietato pensare di andare poi a recuperare nelle altre trasferte che potrebbero diventare degli ostacoli molto complicati. Soprattutto se consideriamo che solitamente le squadre d’alta classifica nel finale di stagione sono solite lasciare poco o niente per strada. Il futuro dei bianconeri potrebbe essere ben indirizzato contro gli altotesini.

La settimana di lavoro che ha accompagnato Breda e i suoi uomini al delicato appuntamento non è stato particolarmente agevole. Le sedute che hanno diviso i bianconeri dal confronto sono servite soprattutto per ritrovare fiducia e autostima dopo l’ennesimo crollo a livello nervoso avuto a Frosinone. Allo Stirpe, al di là del fatto di affrontare la regina del torneo, è venuto a mancare di nuovo il solito dna dell’Ascoli. Niente cattiveria e nessuna reazione dopo i colpi incassati, poi divenuti letali. Il reparto difensivo è tornato ad essere da bollino rosso con 5 gol subiti nelle recenti 2 gare disputate che portano ad un totale di 11 nelle ultime 5. Il Picchio dovrà cercare il miglior feeling con quella benedetta continuità, invece di apparire e scomparire ad intermittenza come la luce di una lampadina ormai prossima all’esaurimento. In casa l’Ascoli in tutto l’arco del proprio cammino interno non ha mai trovato finora due successi consecutivi. Nel provare a sovvertire questi dati drammatici bisognerà tenere conto dell’importanza di tenere altresì un livello di attenzione altissima. Il Sudtirol non perde fuori casa dall’8 dicembre e alla sua prima apparizione al Del Duca cercherà subito di dimenticare il cocente ko rimediato al 93’ contro il Bari nell’ultima giornata. Un aspetto certamente da sfruttare sarà legato alle assenze dei tirolesi a centrocampo. Nei reparti offensivi delle due pretendenti invece c’è parecchia fame. Odogwu, uomo di punta dell’attacco biancorosso non gonfia la rete da 9 turni. Nell’Ascoli invece è il capitano Dionisi a non gioire da tanto. L’ultimo centro risale al match di Venezia, quasi sei mesi fa.

Massimiliano Mariotti