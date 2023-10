Auto e moto d’epoca: le Alfa Romeo del mito pronte a sedurre la Fiera

Bologna, 24 ottobre 2023 – Se diciamo auto sportiva italiana cosa vi viene in mente? Esatto, proprio quelle due parole: Alfa Romeo. La casa lombarda, fondata nel 1910, è una delle protagoniste dello stand Stellantis Heritage che sarà ospitato al Salone di auto e moto d’epoca in calendario a Bologna, in Fiera, da giovedì 26 a domenica 29 ottobre, nonché al centro della puntata odierna del nostro podcast, ‘il Resto di Bologna’, disponibile su Spotify, su Google e Apple podcast.

Stellantis, oltre a modelli che hanno fatto la storia del Biscione, infatti, porterà in mostra l’ultima instant classic sfornata dal marchio del Biscione: stiamo parlando della 33 Stradale, una fuoriserie realizzata in appena trentatré esemplari, per l’appunto, che prende spunto dall’iconico modello degli anni Sessanta e che, in un simbolico ponte che unisce passato e futuro, tradizione e innovazione, si presenta con due motorizzazioni: un classico benzina 3.0 biturbo da 620 cavalli e un inedito elettrico con 450 km di autonomia. Ma non ci sarà solo la 33 Stradale in mostra allo stand Stellantis Heritage: tra i padiglioni della Fiera, infatti, troveranno spazio i modelli che hanno fatto la storia dell’automobilismo made in Italy, come ci spiega Roberto Giolito, responsabile del dipartimento Heritage di Stellantis

“Il nostro dipartimento nasce nel 2016 per riunire un patrimonio inestimabile di vetture, documenti, registri di produzione, disegni di quattro marchi che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano quali Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Abarth – racconta Giolito – e per unire i musei aziendali distribuiti sul territorio. A Bologna avremo in mostra un esemplare di 33 Stradale, una vettura che unisce passato e futuro, e tutte quelle vetture che hanno fatto la storia dell’Alfa, come la Giulia Sprint, la 155 V6 Dtm o la 4c: di quest’ultima sarà in mostra, e in vendita, una versione rivista dal suo artefice, un vero e proprio pezzo unico. Il nostro obiettivo, con questo stand, è fare accedere le persone che non sono ancora riuscite a venire nei nostri musei ad alcune perle rare che, per l’appunto, saranno in mostra in città".

A dimostrazione di questo intento, c’è anche la conferenza stampa dell’ad di Alfa, Jean-Philippe Imparato, in programma giovedì alle 14,30 proprio allo stand Alfa e una serie di altre iniziative per dialogare e incontrare gli appassionati del marchio e, ovviamente, i collezionisti.

