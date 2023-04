Bologna Buskers Festival arriva al Parco della Montagnola: ecco quando

Bologna, 11 aprile 2023 – Arriva per la prima volta in città il ‘Bologna Buskers Festival’, cinque giorni di puro spettacolo in uno dei polmoni verdi della città, nel cuore del centro storico. Il Parco della Montagnola dal 21 al 25 aprile, infatti, sarà inondato dall’evento che abbraccia l’arte di strada di ogni genere. Giocoleria, cabaret, musica dal vivo e dj set animeranno le giornate a ingresso gratuito per tutti. E per i più piccini, ci saranno laboratori di spettacolo e intrattenimento, trucca bimbi e area Off, con artisti di strada selezionati. Venerdì 21 la prima giornata di festival, con un programma che inizia alle 18, a cura dell’animazione itinerante con ChiaraMenta e Frank, trampoli e giocoleria. La serata prosegue alle 21 con un live della band Skiantos. Sabato 22, alle 16.30 il clown e giocoliere Sebastian Burrasca apre la giornata con un programma dedicato a clown, visual comedy, giocoleria e animali pericolosi. Alle 17.30, il Maestro Ling si esibisce con ‘Wa Tao’: arti marziali, acrobatica e giocoleria. Al calare del sole, alle 20, il djset di Internazionale Trash Ribelle apre la serata. E alle 20.30, cabaret di teatro, circo e fantasia. Domenica 23, la giornata inizia alle 15.30 con Nicola Carrara in ‘Il Spetacolinno’: giocoleria fantasiosa con oggetti non convenzionali. Un altro spettacolo del Maestro Ling alle ore 16.30, e con Sebastian Burrasca alle 17.30. Alle 21, Super Cumbia y La Liga De La Alegría sono in live. Lunedì 24, la settimana parte alle 16 con un altro evento di Nicola Cararra, seguito alle 17 dallo spettacolo ‘Ben cotto’ del giocoliere, fuochista e buona forchetta Frank. Si spengono le luci, alle 21, con il live di España Circo Este. Per l’ultima giornata di festival, martedì 25 l’appuntamento è alle 16 con Chiaramenta in ‘Verde di rabbia Verde d’amore’, per romantici virtuosismi e manipolazione di mariti. Alle 17, Nicola Cararra si esibisce nuovamente. Alle 21, il live di Rumba De Bodas chiude l’evento. Ma non si tratta solo di musica e spettacolo. Il festival ospiterà anche un mercatino vintage a cura di Vintage Trip e l’area food & drink, a cura di Feed'n'Food Eventi. Le cucine di 14 chef con i loro Food Truck arriveranno da tutta Italia, portando le loro eccellenze regionali ed internazionali in formato gourmet. Bologna Buskers Festival è presentato da Millenium & Arcadia in collaborazione con Arci Bologna, Montagnola Bologna, Feed'n'Food Eventi, Vintage Trip, bOOm Eventi.