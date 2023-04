Chiara Ferragni a Bologna oggi, la regina del web incontra i suoi fan

Bologna, 17 aprile 2023 – L’ultima volta che Chiara Ferragni ha incontrato Bologna è stato in modo virtuale, anzi social. Riavvolgiamo il nastro: erano i giorni di Sanremo e la sua ormai celebre stola con la scritta ‘Pensati libera’ aveva catalizzato l’attenzione del Festival, e non solo.

Chiara Ferragni a Sanremo con indosso la celebre stola con la scritta 'Pensati libera'

E allo stesso tempo aveva scatenato aspri dibattiti, visto che la primogenitura della frase, disseminata su decine di muri della nostra città, era stata rivendicata dallo street artist Cicatrici Nere, che ne aveva criticato l’utilizzo in chiave di marketing e mercificazione fatto dalla presentatrice del Festival.

Acqua passata, in ogni caso. Tutt'altra atmosfera, infatti, incontrerà la Ferragni oggi pomeriggio sotto le Due Torri: l’imprenditrice e influencer è infatti attesa a Bologna verso le 18 per un evento nel negozio Douglas in via Rizzoli 10, dove incontrerà i vincitori del concorso ‘Greet and meet’ e saluterà i suoi fan. E possiamo scommettere che l’attesa, per loro, è già altissima.