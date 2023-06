Cinema all’aperto a Bologna, le nostre arene estive. Il podcast

Bologna, 2 giugno 2023 – L’arena cinematografica estiva, il grande amore dei bolognesi. Il podcast di oggi ascoltabile online sul nostro sito e su piattaforme come Spotify, è dedicato a questa passione. Quest’anno poi, c’è una novità: finalmente il cinema Galliera di via Matteotti, quello sotto la Basilica del Sacro Cuore, ha trovato la sua arena sotto le stelle. È a San Lazzaro, nella corte del Palazzo Comunale storicamente dedicata alla settima arte, si chiamerà via Emilia 72 e vedrà la gestione del Galliera, Gallery 16 (bar galleria di via Nazario Sauro) e Fun cool oh!, bar di via Belvedere.

L’inaugurazione è prevista il 15 giugno alle 21,30 (il bar per l’aperitivo apre alle 19) con We are the Thousand il film di Rockin’ 1000, quel fenomeno musicale romagnolo che durante l’alluvione ha dato vita a un sito parallelo www.volontarisos.it per coordinare volontari sbadilatori: l’incasso della serata con tre tipologie di biglietto (8, 10 e 12 euro) è devoluto dunque alla causa.

L’arena che fa subito estate cinefila a Bologna è senza dubbio l’Arena Puccini. Perché è rimasta tale e quale a come era una volta. Poi certo, la cartolina che fa il giro d’Italia e del mondo è quella della nostra piazza Maggiore con Sotto le stelle del Cinema che sta per tornare dal 19 giugno, dopo il festival Il Cinema Ritrovato, e fino a metà agosto, come da tradizione.

Ma il concetto di arena estiva, per molti ha che fare obbligatoriamente con certi effetti speciali. È un atollo periferico incastonato in un parco col fascio di luce che prima di toccare lo schermo fa danzare zanzare e moscerini. Sotto, di tanto in tanto, rumore di pop corn e avido succhiare di Cof. La Puccini inaugurò nel 1935 con Madame Butterfly alla presenza di Antonio, figlio di Puccini.

Altra Arena storica è quella del Cinema Tivoli in via Massarenti, che un tempo si chiamava cinema Santa Rita e già nel 1957 aveva lo spazio all’aperto, mantenuto intatto: un tempo molti locali a Bologna avevano un’area adiacente all’aperto dove d’estate si organizzavano le proiezioni serali, bastava aprire le porte di sicurezza e il pubblico si accomodava sulle (non proprio comode) sedie di legno e alle prime avvisaglie di gocce di acqua…. si rientrava nel locale al chiuso per cui il film comunque si vedeva.

Un’arena molto amata, in provincia, è quella di Castenaso del Cinema Italia, gestita da Morris Donini del Mandrioli di Ca’ de Fabbri ma nella nostra narrazione di oggi del podcast raccontiamo altre situazioni contemporanee, miste a esperienze temporanee, con l’alternarsi di spezzoni di colonne sonore e audio di film.