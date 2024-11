Cosa fare oggi a Bologna, lunedì 25 novembre

Bologna, 25 novembre 2024 - Ecco tutti gli eventi in programma oggi sotto le Due Torri. Una ricca agenda per iniziare al meglio l’ultima settimana di novembre.

Alle 16.30, al DamsLab, Sonia Bergamasco porta in scena ‘La Duse e noi’. Ritratto plurale di un’artista.

Alle 17, l’Accademia delle Belle Arti ospita Lorenzo Mattotti che presenta la ripubblicazione del suo libro Fuochi.

Alle 18.30, ritrovo della manifestazione di Non una di meno, in occasione della Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne, in piazza VIII Agosto. La manifestazione percorrerà via Irnerio e via Indipendenza per arrivare in piazza del Nettuno

Alle 20.30, al Dehon è in programma l’evento Noi sole mai di Sport for Women, nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oltre ad artisti e personaggi dello sport, è atteso lo spettacolo di Maria Pia Timo.

Sempre alle 20.30, all’Arena del Sole, lo spettacolo Senza mezze misure presentato da Carlo Lucarelli.

Ancora alle 20.30, il pianoforte di Grigory Sokolov incanta l’Auditorium Manzoni.

Alle 21, la basilica di Santa Maria dei Servi si riempie per Cori di festa e di fede, in occasione del festival della Scienza Medica.

Alle 21.30, Martina Catuzzi è al Locomotiv Club con Satira sui deboli.