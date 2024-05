Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di mercoledì 8 maggio 2024

Bologna, 8 maggio 2024 – Tra cinema, incontri e musica, oggi non manca proprio niente sotto le Due Torri. Ecco quali sono gli eventi da seguire in città.

Parte oggi il progetto culturale Operazione Garisenda. Storie narrate, sognate e vissute, che prevede ogni mercoledì dei laboratori per bambini e bambine: l'appuntamento è alle 17.30 al Museo Civico Medievale per le attività 'Assalto alla torre' e 'Bologna turrita'.

Alle 18, la Libreria Coop Zanichelli si riempie per la presentazione di La linea del silenzio, di Gianluca Peciola. Con l'autore, Emily Clancy e Gianluca Rigosi. Altro libro alle 18, questa volta in Salaborsa: Serena Bortone parla del suo libro A te vicino così dolce, in compagnia di Cathy La Torre.

Sempre alle 18, il Modernissimo proietta Il mondo dei robot. Westworld di Michael Crichton, nell'ambito di Ai Film Festival - Pre-Visioni di Intelligenza Artificiale, organizzata da Unibo. Presentano il film i professori Roy Menarini e Mauro Mangia.

Alle 18.30, alla Libreria Coop Ambasciatori, Luca Bizzarri presenta il suo libro Non hanno un amico.

Alle 21, musica al Mazzacorati con Il Duo Luoghi Immaginari, composto dal soprano Elena Bakanova e dal pianista Raffaele Mascolo.

Sempre alle 21, il Duse ospita i Big One in European Pink Floyd Show per i 50 anni dall'uscita di The dark side of the moon.

Alle 22, al Bravo Caffè si esibisce il pianista Lorenzo Hengeller, accompagnato da Daniele Sorrentino al contrabbasso e da Luigi Del Prete alla batteria.