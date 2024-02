Dinosauri, la mostra a Bologna: orari e biglietti

Bologna, 16 febbraio 2024 – L'evento che riporta in vita i dinosauri in giro per l'Italia fa tappa anche a Bologna, dal 24 febbraio al 1 aprile 2024. " D inosauri in città" vi aspetta all'area Ippodromo in via dell'Arcoveggio 41 per rivivere un'esperienza indietro nel tempo, in pieno periodo preistorico. In oltre 1800 metri quadrati di esposizione, i visitatori possono ammirare riproduzioni robotizzate e a grandezza naturale di queste maestose creature.

L'esposizione

Dopo il grande successo riscontrato a Roma, Genova, Milano e Torino, la mostra "Dinosauri in città" arriva anche a Bologna per permettere agli appassionati e ai curiosi di viaggiare nel tempo con l'immaginazione.

L'evento è dedicato a tutti, piccoli ma anche grandi, e presenta in oltre 1800 metri quadrati decine di riproduzioni robotizzate e a grandezza naturale. Il progetto è frutto anche di un lavoro di studio in cui ricercatori sono riusciti a ricostruire forme, dimensioni e movenze dei dinosauri, il cui reale motivo dell'estinzione resta ancora un mistero irrisolto.

Orari e biglietti

L'esposizione è visitabile tutti i giorni in orari feriali, dalle 15 alle 20, con orario continuato, mentre il sabato e la domenica (festivi compresi) l'apertura si estende anche nel corso della mattinata, dalle 10 alle 13. Il biglietto è acquistabile sulla pagina web bigliettoprenotato.it, mentre per qualsiasi tipo di informazioni e prenotare una visita si può contattare il numero telefonico 3 348979 518. Ogni giovedì, invece, si attiva l'offerta "Family Day", che permette a genitori e figli di accedere con ingresso speciale pagando un biglietto ridotto dal valore di 8 euro.