Il Carnevale degli animali: in Municipio i disegni degli alunni delle scuole

Ormai chiuso il sipario sul Carnevale ci si può comunque immergere nell’atmosfera piena di fantasia, allegria e colori della mostra dei disegni realizzati dagli alunni delle scuole castellane per il concorso sul tema ’Il Carnevale degli animali’, allestita fra una miriade di palloncini al primo piano del Municipio, che si può visitare fino a mercoledì 21 febbraio negli orari di apertura degli uffici comunali. In esposizione ci sono tutti i 69 disegni in concorso, a cominciare da quelli premiati domenica 11 al Cassero Teatro Comunale, al termine della festa in piazza XX Settembre.